В Украине в начале недели изменится погода, часть областей накроют дожди: прогноз синоптиков. Карта

В начале новой недели в Украине незначительно ухудшится погода. Часть областей нашей страны вновь накроют дожди, а температура воздуха существенно опуститься.

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Осадки прогнозируются в части западных областей, а также на юге и востоке страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 8 мая, сильные дожди пройдут во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях. В этих регионах температура воздуха в течения дня не поднимется выше +12.

Также осадки возможны в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму. На юге Украины будет немного теплее – до 14-16 градусов выше нуля.

Дожди местами прогнозируются в части центральных и восточных областей. На севере Украины 8 мая будет переменная облачность и 10-13 градусов тепла.

В Киеве 8 мая ожидается переменная облачность. После в течение дня будет прохладно – всего 11-13 градусов тепла.

Во вторник, 9 мая, на западе Украины дожди почти прекратятся, небольшие осадки возможны в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Однако дожди усилятся на востоке нашей страны. В этот день будет дождить в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях. В этой части Украины ночная температура воздуха опуститься до 3-5 градусов тепла, а в течение дня столбики термометров покажут 10-14 градусов выше нуля.

Также дожди будут продолжаться на юге Украины. На Херсонщине, Николаевщине, Одесщине и в Крыму столбики термометров будут показывать 11-14 градусов тепла, а ночная температура может опуститься до 6-8 градусов.

Переменная облачность сохранится в части западных областей, а также в центре и на севере Украины. В Киеве 9 мая прогнозируется сухая погода. Ночью столбики термометров опустятся до 3-5 градусов, а днем покажут до +14 градусов.

В среду, 10 мая, дожди будут продолжаться в Крыму, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Температурные показатели существенных изменений не претерпят – днем будет 11-13 градусов тепла.

В остальных областях нашей страны будет преимущественно солнечно, однако отсутствие дождей существенного потепления пока не принесет. На западе Украины в течение дня ожидается 12-14 градусов тепла, а на Закарпатье до +18.

На Киевщине и в столице 10 мая температурные показатели останутся в пределах предыдущих суток – 12-14 градусов тепла. Небо над Киевом будет преимущественно чистым.

Напомним, в мае 2023 года в Украине погода будет преимущественно сухой, но без стремительного потепления. Температура воздуха прогреется в среднем до комфортных +25 °С.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптиков, в Украине лето 2023 года будет теплым и преимущественно сухим. Ожидается и жара в +30 градусов и выше, и периодические дожди.

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