В Украине в четверг ударят морозы до 12 градусов: синоптикиня рассказала, где будет холоднее всего

В четверг, 16 февраля, зима продемонстрирует украинцам свои весенние капризы – ночью ударят морозы, а днем потеплеет. А вот снега в этот день ждать не стоит.

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Об этом рассказала украинская синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, 16 февраля каких-либо серьезных осадков в Украине не будет.

При этом украинцев ждут температурные качели.

Ночью ожидаются морозы до -2...-7 градусов. Холоднее всего будет на востоке страны, здесь столбики термометров упадут ночью до -7...-12 градусов.

А днем температура повысится до 0…+3, на западе потеплеет до весенних +4…+8. При этом холодная погода будет сохраняться в восточных областях, где днем также будет мороз, хотя и не такой большой, как ночью - от -1 до -4.

В Киеве 16 февраля будет стоять сухая погода. Температура воздуха ночью опустится до -3 мороза, а днем поднимется до 3 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики предупредили, о том, что 13-16 февраля, в результате сложной ледовой ситуации на устьевом участке Десны в Броварском районе Киевщины возможны резкие колебания уровней воды до 0,1-0,6 м в сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача в феврале-2023 погода в Украине будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами.

А народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что с середины февраля по всей Украине будет много солнца. А конец зимы обещает быть по-весеннему теплым.

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