В ближайшую ночь ударят сильные морозы, но потепление уже не за горами: синоптики дали новый прогноз

Февраль в ночь с 7 на 8 число напомнит украинцам, почему имеет такое название – лютый – и ударит морозом. Однако его сила уже на исходе и в ближайшее время в Украину придет существенное потепление.

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Украинские синоптики удивили прогнозом погоды на ближайшие дни. По их данным, уже на этой неделе в страну приедут теплые массы, а последняя декада февраля принесет весенние "плюсы".

Однако ближайшая ночь будет морозной, ожидается до -15. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, днем также не стоит ждать "плюсов". Температура воздуха будет колебаться от -1 до -7 мороза.

"А передумают морозы ориентировочно с 11-13 февраля", – отметила Диденко.

Похожий прогноз дал и народный синоптик Станислав Щедрин.

"Начиная с 8-10 февраля, в большую часть Европы поступят стойкие теплые воздушные массы из Сахары и Атлантики. Поэтому и в Украине ожидается существенное и стабильное потепление, по всей стране с 10-12 и до конца 2 декады февраля, температурный режим будет колебаться от +5+7 днем и до -3+4 градусов в ночные часы", – рассказал Щедрин.

По его прогнозам, примерно с середины февраля по всей стране будет много солнца. А последняя декада месяца должна быть по-весеннему теплой.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний месяц зимы не принесет на территорию Украины сильных морозов и снегопадов. И если в начале месяца возможна незначительная минусовая температура, то уже во второй декаде днем столбики термометров вряд ли опустятся ниже нулевой отметки.

В Киеве был зафиксирован очередной температурный рекорд этой зимой. Максимальная температура в столице поднялась до +10,2°С.

А харьковский сурок Тимко ІІІ предусмотрел, что настоящая весенняя погода придет в Украину в середине марта-2023. "Прогноз" он сделал на биостанции в селе Гайдары.

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