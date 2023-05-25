В Украине ухудшилась погода: синоптики рассказали, прекратятся ли дожди и грозы до конца недели. Карта

В Украине в ближайшие дни сохранится дождливая погода с грозами. Однако под конец текущей недели осадки отступят с большинства областей нашей страны.

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Дожди существенно не повлияют на температурные показатели и по всей стране будет тепло. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В пятницу, 26 мая, почти во всех регионах Украины ожидаются сильные дожди. По прогнозу синоптиков, сухо будет только в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

На юго-востоке и в центральной части Украины в течение дня возможны грозы. Местами в западных областях дожди также будут сопровождаться грозами.

Температура воздуха в среднем составит 22-26 градусов тепла. Ночные показатели опустятся до +12…+14 градусов.

В субботу, 27 мая, на западе Украины дожди прекратятся, однако в части других регионов сохранится дождливая погода с грозами. Синоптики предупреждают о сильном грозовом дожде на юге, на востоке и в части центральных регионов.

Над остальной частью Украины прогнозируется переменная облачность. По сравнению с пятницей температура воздуха опуститься на несколько градусов.

В Киеве в течение этого дня осадков не предвидится. Столбики термометров в субботу будут показывать 20-22 градуса тепла. Солнце над столицей временами будет прятаться за облаками.

В воскресенье, 28 мая, синоптики прогнозируют дожди только в Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской областях и в Крыму. На остальной части Украины будет преобладать переменная облачность.

Температура не претерпит существенных изменений по сравнению с предыдущими днями. По всей стране в течение дня столбики термометров поднимутся выше +20 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптиков, в Украине лето 2023 года будет теплым и преимущественно сухим. Ожидается и жара в +30 градусов и выше, и периодические дожди.

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