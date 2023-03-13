В Украине станет теплее, но несколько регионов накроют осадки: синоптики дали прогноз погоды на понедельник. Карта

Погода в Украине в понедельник, 13 марта, будет пасмурной и прохладной. Температура воздуха будет днем колебаться от +5 до +11 градусов, однако ночью прогнозируют небольшие морозы. В части регионов возможны осадки.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Как отмечается, осадки и гололедица в понедельник возможны на севере и западе страны.

Небольшой мокрый снег и дождь ожидаются ночью в северных областях, а днем – в западных. На остальной территории без осадков. Кроме того, на западе прогнозируют порывы ветра до 20 м/с. В других областях – 7-12 м/с.

Столбики термометров в западных регионах днем будут показывать от +5 до +10 градусов. Ночью возможны морозы от -1 до -3 градусов. На севере Украины днем +4...+6, а ночью -1...-4.

На востоке будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем от +3 до +7, ночью возможны морозы до 3 градусов. В центральных областях +6..+10, ночью до 3 градусов мороза. Осадков не ожидается.

В Херсонской, Одесской, Николаевской областях днем будет солнечно, столбики термометров будут показывать +7..+10 градусов, ночью прогнозируют от 0 до 2 градусов мороза. В Крыму днем до +10, ночью +1...-1, осадков не ожидается.

В Киеве и области 13 марта облачно с прояснениями, ночью местами возможен небольшой мокрый снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха в Киевской области 0...-5, днем +3...+8 градусов. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать 2-4 градуса мороза, днем до 8 градусов тепла.

Народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook отметила, что антициклон с центром над Черным морем обусловит в Украине 13 марта сухую погоду. На востоке, юге и в центре солнце.

"На севере – без существенных осадков, больше облачности, кроме Сумщины. В западных областях – облачно, на Волыни и Ривненщине возможен небольшой дождь (ночью с мокрым снегом)", – написала Диденко.

Температура воздуха в течение дня повысится, ожидается +5..+10 градусов. В Киеве осадки маловероятны. Ночью -1..-3 градуса, днем потеплеет до +7 градусов. Диденко отметила, что теплая погода ворвется в Украину во вторник, 14 марта – температура поднимется аж до +17 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологическая весна в Украине наступит во второй декаде марта. По данным синоптиков, в этом месяце среднемесячная температура ожидается на уровне 2-7 градусов тепла по всей территории Украины, что на 2 градуса выше нормы.

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