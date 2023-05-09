В Украине снова ударят заморозки, но потепление уже близко: синоптик назвала дату смены погоды. Карта

В ближайшую ночь в нескольких областях Украины еще ожидаются заморозки до -3 градусов по Цельсию. В течение дня температура воздуха максимально поднимется на Закарпатье – вплоть до +19-ти. А вот настоящее потепление придет в регионы уже после 12 мая.

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Таким прогнозом в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что заморозки в ночь на 10 мая ожидаются в западных, северных, центральных областях, а также в Одесской и Николаевской.

Днем, согласно прогнозу, холоднее всего будет на Луганщине и части Донетчины, +7+11 градусов. В среднем в регионах температура воздуха будет +11+14 градусов.

Также возможны осадки в виде дождей, которые пройдут ночью на юго-востоке и юге, а днем в среду распространятся на большинство областей Украины. Без существенных осадков только в западных и северных регионах.

В Киеве в ближайшую ночь также будет холодно, +3+5 градусов, в окрестностях столицы возможны заморозки. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +14 градусов.

Уже с 12 мая, по словам синоптика, прогнозируется повышение температуры.

"На субботу-воскресенье теплые планы – как раз. Или дачи, или огороды, или поездки важные и не очень, или прогулки в парке, главное, май наконец-то улыбнется нам теплой прекрасной погодой", – отметила Диденко.

Напомним: синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в мае 2023 года в Украине погода будет преимущественно сухой, но без стремительного потепления. Температура воздуха прогреется в среднем до комфортных +25 °С, хотя до такой отметки столбики термометров поднимутся только к концу месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозу, опубликованному на сайте Meteoprog, лето-2023 в Украине ожидается теплым и в основном сухим. Кое-где будут идти небольшие дожди, температуры воздуха будут достигать на юге страны +32 градуса по Цельсию, и 29 градусов – на севере.

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