В Украине прогнозируют дожди: какие области накроет непогода

В Украине в понедельник, 8 мая, пройдут дожди. Часть областей накроет непогода.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. По всей территории страны ожидается переменная облачность (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Ночью в большинстве западных областей, днем в Карпатском регионе и в южной части временами дождь (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без осадков", – сообщают синоптики.

Ветер северо-восточный с порывами 7-12 м/с. Температура ночью 1-6 градусов тепла.

При этом в северной части страны на поверхности почвы возможны заморозки 0-5 градусов.

На юге Украины столбики термометров покажут 4-9 градусов тепла, днем 9-14°.

На Закарпатье и в южной части до 17°. На высокогорье Карпат температура ночью и днем 0-5 тепла.

В Киевской области температура ночью 1-6° тепла. На поверхности почвы также ожидаются заморозки 0-5°.

Температура днем 9-14 тепла.

В столице Украины ночью будет 4-6 ° тепла, а днем 11-13 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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