В Украине потеплеет, но дожди не прекратятся: синоптики рассказали о погоде перед выходными. Карта

Погода в Украине в пятницу, 14 апреля, будет пасмурной с прояснениями и теплой – температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла. Однако в некоторых регионах все еще следует ожидать дожди и туманы.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. По данным синоптиков, влажность предполагается на Левобережье и столичном регионе.

Умеренные дожди также возможны в Карпатах и на Закарпатье. В центральных, западных и юго-западных областях прогнозируют туманы. Сильных порывов ветра в пятницу не будет. Синоптики прогнозируют от 5 до 10 метров в секунду.

В западных регионах Украины 14 апреля температура воздуха будет днем колебаться от +13 до +17 градусов, а на Закарпатье прогнозируют аж до +21. Ночью столбики термометров будут показывать +5...+3 градуса.

На севере Украины в пятницу тоже будет влажно и облачно. Температура днем +11...+13, а ночью +7...+4. На востоке синоптики прогнозируют облачность. Температура днем +8..+11, ночью +9..+7.

В центральных областях, а также на юге столбики термометров днем поднимутся до +16...+18 градусов, а ночью стоит ожидать +8...+6.

В Киеве и Киевской области 14 апреля пасмурно с прояснениями, ночью возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура по области ночью +3..+8, днем +10..+15. В Киеве ночью +6..+8 днем до +13 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению синоптиков, погода в апреле 2023 года готовит украинцам приятный сюрприз. В конце месяца она порадует почти летние температуры.

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