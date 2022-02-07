В Украине объявили штормовое предупреждение – непогода накроет часть страны: прогноз на 7 февраля. Карта

В понедельник, 7 февраля, в нескольких регионах Украины объявили штормовое предупреждение. В частности, сильный ветер и осадки в виде сильного снега будут на западе страны.

Также порывы ветра ожидаются в первый день недели в Киеве. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По информации синоптика, западным регионам следует готовиться к мокрому снегу и дождю. Также осадки местами вероятны на севере Украины. В связи со сложными погодными условиями, водителей призывают быть особо внимательными на дорогах.

В то же время, вся неделя обещает не быть морозной. В понедельник в столице в течение дня ожидается 2-3 градуса со знаком плюс. Не характерные для февраля +8 прогнозируются на юге страны.

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В свою очередь Украинский гидрометцентр сообщает, что небольшой мокрый снег с дождем 7 февраля возможен в Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях. А сильные осадки прогнозируются во всех западных регионах нашей страны.

Напомним, климатолог Светлана Бойченко рассказала, что весна в Украину придет резко, без плавного перехода от зимы к высоким температурам. По ее словам, климат меняется, а потому в ближайшее время украинцы будут наблюдать нетипичную для нашей страны погоду.