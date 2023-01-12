В Украине идет потепление, но на дорогах будет гололедица: синоптик дала детальный прогноз

В Украину на Старый Новый год, 13 и 14 января придет так называемая европейская зима. Идет потепление, которое принесет повышенную влажность и туман.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, в пятницу и субботу почти не будет осадков, но из-за туманов, снижающих видимость на дорогах, усложнится движение транспорта.

"Идет в Украину дальнейшее потепление. Еще в ближайшие пару ночей подморозит, однако в дневные часы уже будет преобладать оттепель и небольшие плюсы", – спрогнозировала Диденко.

Днем ожидается от -1 до +3, на северо-востоке – до -3, а в западных областях – от +3 до +8 тепла.

"Голедица остается, аккуратно обходите скользкие участки, современная обувь спортивного или военного типа сейчас прекрасно адаптирована под метеоусловия. Более элегантные сапоги или ботинки пусть уже в коробках пока полежат", – подчеркнула Диденко.

Вопреки стереотипам об иорданских морозах, именно в Крещение следует ожидать пика потепления, отметила синоптик.

"Итак, пока ожидаем подъем столбиков термометров вверх, пик потепления - на Крещение, следующее похолодание, ориентировочно, с 23-24 января", – прогнозирует Диденко.

В Киеве в ближайшие дни серьезных осадков не ожидается, лишь 14 января может идти небольшой снег. Из-за потепления станет больше проталин и луж, а дороги и тротуары будут скользкими.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Синоптики считают, что к середине января средняя температура в Украине повысится, рождественские морозы уйдут.

Gismeteo прогнозирует, что очередная волна потепления в нашей стране подойдет к концу в начале февраля-2023. Тогда украинцы снова увидят "минусы" на термометрах.

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