В субботу ожидается магнитная буря средней интенсивности: чем она может быть опасна для людей

В субботу, 10 июня, Землю накроет новая магнитная буря. Специалисты оценили уровень ее интенсивности, как средний, и это означает, что последствия этого явления могут сказаться на самочувствии некоторых людей.

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Об этом предупредили на сайте Центра прогноза космической погоды. Всего в этом месяце ожидается пять периодов магнитных бурь, некоторые бури будут однодневными, а другие затянутся на несколько дней.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури – это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. з-Из-за вспышек на Солнце магнитный щит Земли начинает дрожать, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они могут длится как несколько часов, так и несколько дней, а интенсивность колебаний оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.

Как подготовится к магнитной буре

Выброс потоков из Солнца может повлиять на самочувствие человека, особенно это касается метеозависимых людей. Обычно эта категория людей испытывает головокружение, слабость в теле, головную боль, боль в суставах и в местах старых травм, например, переломов.

Кроме того, может быть бессонница или же наоборот – желание больше спать. Также у людей может меняться настроение, проявляться вспышки агрессии или раздражительности.

Специалисты доказали, что перепады атмосферного давления и температуры, вызванные колебанием магнитного поля, негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, вследствие чего увеличивается количество инфаркта миокарда, инсульта, других заболеваний.

Чтобы уменьшить влияние магнитной бури на самочувствие, врачи советуют больше быть на свежем воздухе, ограничить употребление "тяжелой" пищи алкоголя и кофе. В рацион следует включить много воды, фруктов и овощей.

Кроме того, лучше избегать стрессовых ситуаций, споров, конфликтов, переездов. В целом, организм нельзя в эти дни переутомлять – все важные дела лучше перенести на другой день.

Ранее мы рассказывали, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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