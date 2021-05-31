В сети показали уничтоженный трамвайный парк в Луганске после прихода "русского мира". Фото
В Луганске после оккупации российскими наемниками общественный транспорт потерпел сокрушительные изменения. Трамваи там перестали ходить, поэтому годами гниют под открытым небом, превращаясь в хлам.
Об этом в своем Telegram-канале написал журналист, блогер и член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский. Он также опубликовал фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Известно, что до 7 июня 2015 года система электрического трамвая Луганска состояла из одного трамвайного депо и девяти маршрутов. По словам журналиста, с приходом "русского мира" трамвайный парк (его открыли 1 июня 1934 года) стал больше не нужен городу.
Так, отметил блогер, рельсы и контактную сеть люди корчуют и сдают на металл. При этом вагоны ржавеют и гниют, оставаясь под открытым небом "в ожидании распила и переплавки".
"В новом средневековье трамваи больше не нужны. Спасибо, Россия!" – подчеркнул Казанский.
Напомним: в конце прошлого года во временно оккупированном Луганске демонтировали рельсы на улице Артема. На некоторых участках дорог трамвайных путей там совсем не осталось. А жители города, которые поддерживали "ЛНР", высказывали возмущение таким решением "властей".
Как сообщал OBOZREVATEL:
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