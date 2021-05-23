В сети показали руины супермаркета в Горловке после прихода "русского мира"

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский опубликовал актуальные фото бывшего супермаркета "Амстор" в оккупированной российскими террористами "ДНР" Горловке. Здание разобрали мародеры.

Супермаркет долго был заброшенным, но оставался целым. Однако несколько лет там из-за снега обвалилась крыша. Об этом Казанский рассказал на своем Telegram-канале.

После начала разрушения здания, его начали разбирать. По словам представителя Украины в ТКГ, в мародерстве были замечены жители микрорайона, в котором расположен супермаркет.

"Бывший супермаркет "Амстор" в Горловке. Долгое время он стоял заброшенный, но целый. Пару лет назад от снега провалилась крыша – и пошло поехало. Весь микрорайон ходил разбирать здание. Теперь супермаркет размародерили до основания", – написал Казанский.

Напомним, что недавно в сети показали руины, оставшиеся от горловской центральной городской больницы. На месте бывших корпусов остались горы кирпича и помещение без окон.

Ранее жители Горловки пожаловались на отсутствие дорог в городе и невозможность нормально передвигаться на транспорте. На опубликованном видео видно, что там есть большие, глубокие ямы, а в некоторых местах асфальт как бдуто перерыт.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети обнародовали фото разрушенного здания в одном из населенных пунктов оккупированной Луганщины, которое используют, как дом культуры.