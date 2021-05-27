В сети показали дома-бурдеи украинских эмигрантов в Канаде. Фото

Украинские эмигранты в первые годы после переезда в Канаду в 1890-х часто вынуждены были жить в импровизированных хижинах-бурдеях. Их выкапывали в земле и накрывали тонкими деревьями и дерном.

Люди просто расчищали участок от кустарников и налаживали свое хозяйство в треугольных домиках, похожих на погреб. Архивные фото опубликовали в Facebook-сообществе Diaspora.ua (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Подписчики оценили пост более чем 2,3 тыс. лайков и сотней комментариев. В последних люди похвалили земляков за упорство, а еще подчеркнули: несмотря на то, что на фото их дома больше похожи на землянки, внутри все хорошо организовано, а хозяйки – опрятные и красивые.

"По сравнению с современными североамериканскими жилыми сооружениями для самых бедных (напр., фургоны) – неплохо", "Помню рассказ родной сестры моего деда о таких землянках – власти Канады позволили им взять кредит и начать жизнь по-новому. И выжили, и счастливо прожили", "Такого до сих пор много в Норвегии. Норвежцы этим изобретением очень гордятся, потому что там тепло. Вот и наших такое сооружение выручало, пока не станут на ноги. Тяжелая эмигрантская жизнь. Живешь только мыслью, что ты для детей стараешься", "Молодцы! Сами свою жизнь обустраивали! И чистенько как!", "Какие молодцы .. Попали в новые условия и смогли дать детям достойное настоящее", "Пахали и доработались, и детей в люди вывели", "Обратите внимание, при таких условиях женщины в беленьких рубашках", "Их потомки живут полноценной и обеспеченной жизнью", – прокомментировали украинцы.

Бурдей – временный приют, который в Канаде от нескольких недель до нескольких лет служил домом для новоприбывших иммигрантов из Украины. Их сооружали на расчищенных землях и посевах сельскохозяйственных культур, прежде чем построить более крупный и постоянный дом.

Об этом говорится в материале на сайте Ukrainian Cultural Heritage Village (Деревня украинско-канадского культурного наследия. – Ред.). Это музей под открытым небом, расположенный в 80 км к востоку от города Эдмонтон в экокультурной территории Калина Кантри. Он воспроизводит жизнь украинских первопоселенцев в восточно-центральная канадской провинции Альберта и их быт в 1892-1931 годах. Там сохранились и сами бурдеи, которые были реконструированы на основе полевых исследований и археологических находок.

Отмечается, что украинцам в Канаде, как и другим иммигрантам, разрешали воспользоваться программой создания приусадебных участков правительства страны. В ее рамках люди могли претендовать на приусадебные участки площадью 160 акров (около 67,7 гектара) неубранной земли. Но полное владение ею предоставлялось только после нескольких лет расчистки территории и улучшения почвы.

Украинцы, прибывшие в Канаду в 1890-х годах, в основном предпочли поселиться в лесном районе восточной центральной части Альберты. Для них было важно, чтобы их земля была засажена деревьями, поскольку леса служат строительным материалом и древесиной в качестве топлива. Именно там украинцы, не имея сперва денег, сооружали себе бурдеи. Чтобы заработать средства на улучшение жизненных условий, мужчины искали дополнительную оплачиваемую работу вне ферм – они добывали уголь, строили железные дороги и т. д. Женщины же и дети оставались в бурдеях и продолжали обрабатывать землю, заниматься сельским хозяйством.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети распространили фото вырезок из газет с брачными объявлениями примерно столетней давности. Украинцы оценили оригинальность, с которой американцы и земляки из диаспоры в США искали себе жен на родине, хвастаясь "доллярами".