В последний день весны будет тепло, местами будет дождь: синоптики дали прогноз погоды на среду, 31 мая

В среду, 31 мая, погода в Украине будет теплой и комфортной. Однако кое-где в последний день весны прогнозируются дожди.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. В целом по всей стране ожидается переменная облачность.

Кратковременные осадки, местами с грозами, ожидается в юго-восточной и восточной частях страны, днем на Прикарпатье и Закарпатье. На остальной территории Украины будет сухо.

Температура воздуха ночью удержится на уровне +10...+15 градусов, в западных областях 7-12. Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов. В Запорожской, Донецкой и Луганской областях будет немного прохладнее - +17…+22 градуса.

Ветер северный, 5-10 м/с.

В Киеве осадков в среду не прогнозируется, но будет облачно. Температура воздуха по области ночью ожидается в пределах +13…+15 градусов, днем +22…+24. По области ночью синоптики предполагают +10…+15 градусов, а днем +20…+25.

В четверг, 1 июня, на севере Левобережья страны пройдут грозы, при этом на большей части Украины без осадков. Ветер северо-западный, скорость 7-12 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +18...+23.

В пятницу, 2 июня, в Украине практически без осадков, лишь днем на западе небольшой дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в июне 2023 года обещает быть жаркой. Синоптики прогнозируют, что средняя температура в первый месяц лета будет выше нормы.

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