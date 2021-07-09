В поезде 'Укрзалізниці' во время движения обнаружили выпавшее окно. Видео

В поезде "Укрзалізниці" Одесса-Мариуполь выпало окно. В сети инцидент назвали "новой системой кондиционирования".

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Репортер UA". Отмечается, что это случилось в коридоре вагона купе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Окно выпало вместе с рамой. При этом не уточняется, произошло это во время движения или же оно уже было в таком виде.

Видео дня

"Укрзалізниця" не перестает удивлять. В поезде "Одесса-Мариуполь" появилась "инновационная система кондиционирования". В коридоре вагона купе выпало окно, вместе с рамой. Ранее жаловались, что окна в поездах не открываются, а теперь попробуйте их закрыть", – отметили авторы, приславшие видео.

Ранее пассажиры массово пожаловались на неработающие кондиционеры в поездах "Укрзалізниці". Температура воздуха в вагонах достигала 31 градуса. В частности, такая ситуация наблюдалась в вагонах люкс.

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажир самолета авиакомпании "Мотор Сич", который следовал рейсом из Одессы в Киев показал сломанные кресла, а также дырки в потолке.