Пассажир показал на видео дыры в потолке и сломанные кресла на борту самолета Одесса-Киев

Пассажир самолета авиакомпании "Мотор Сич", который следовал рейсом из Одессы в Киев, пожаловался на плохие условия на борту. В частности, он показал сломанные кресла, а также дырки в потолке.

Соответствующую видеозапись своего подписчика опубликовал Telegram-канал Pavlovsky News 6 июля. Отмечается, что за билет мужчина заплатил 1 700 гривен (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что одно из сидений в салоне поломано и не раскладывается. Также заметна дырка и трещины в потолке.

Видео дня

"Компания "Мотор Сич", надеемся, что это видео поможет вам стать лучше, и вы устраните такие очевидные дефекты в самолетах на внутренних рейсах", – сказано в сообщении.

Напомним, что ранее нардепу от "Слуги народа" Александру Качуре в люкс-вагоне поезда "Укрзалізниці" выдали два комплекта белья, которое было с дырками и грязное.

Политик пообещал тогда разобраться с подрядчиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажиры массово пожаловались на неработающие кондиционеры в поездах "Укрзалізниці", в то время, как температура воздуха в вагонах достигала 31 градуса. Тогда речь шла также о люксе.