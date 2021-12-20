В Одессе испекли рекордный рождественский штоллен: весил 92 килограмма. Фото и видео

В воскресенье, 19 декабря, в Одессе был испечен самый большой штоллен в Украине – он состоит из 70 частей и весит 92 килограмма. Сертификат о побитом рекорде принимал лично глава Одесского горсовета Геннадий Труханов.

Об этом сообщили на сайте мэрии. Торжественное событие прошло во время рождественской ярмарки на территории Кафедрального собора им. Св. Павла (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Традиционный немецкий кекс известен во всем мире, как и наш город. Сегодня в Одессе мы испекли самый большой штоллен, а потом угощали им посетителей ярмарки. Очень приятно, что мы смогли порадовать такое большое количество людей. Уверен, что по результатам всех дней ярмарки их будет еще больше", – указал Труханов после получения сертификата о достижении, внесенном в Книгу рекордов Украины.

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На изготовление штоллена было израсходовано 50 кг муки, 20 кг орехов, 30 кг сухофруктов, 6л рома, 15 кг сливочного масла и 15 кг творожного сыра. Благодаря внушительным размерам выпечки, ее хватило, чтобы угостить около 2 тысяч гостей в течение всего дня ярмарки.

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