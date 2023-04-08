В Киеве и Днепре свирепствует непогода: выпал град. Фото и видео

В Киеве к вечеру 8 апреля фиксируется интересная погода. В городе слышен гром, кое-где идет град, однако местами – ярко светит солнце.

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Мощный ливень также фиксируется в Днепре. Фото и видео из двух больших городов переполнили сеть.

"Погода сегодня интересна - где-то гремит гром, местами светит солнышко, а кое-где сыпется град", - пишут в Telegram-канале "Реальный Киев".

Весенние грозы с градом также пришли в город Днепр.

"Сегодня в Днепре выпал первый в этом году град. Это, как говорит народная прогностика Наталья Диденко, отличный признак наконец теплой весны. "Пришли к нам первые грозы! Не пугайтесь - потому что это замечательный признак наконец теплой весны. , как хотелось бы - будет)," - заверила Диденко. А на вечер снова обещают сильный дождь", - констатировали в Telegram-канале "Дніпро оперативний".

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что синоптики прогнозировали на субботу, 8 апреля, калейдоскоп погодных явлений. Они предупреждали, что в разных регионах Украины вероятны дожди, снег, туман и гроза.

Также сообщалось, что, по данным метеорологов, апрель будет свирепствовать и дальше, а осадки пока не прекратятся.