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В какую почву высадить рассаду томатов и чем подкармливать: полезные советы

Алина Милсент
Жизнь
2 минуты
210
В какую почву высадить рассаду томатов и чем подкармливать: полезные советы

Чтобы вырастить качественную рассаду помидоров, в первую очередь следует обращать внимание на несколько нюансов. Томатам нужен торф, разрыхлители и удобрения.

Часто огородники пытаются вычислить правильный режим полива или постоянно переставляют емкости с рассадой, в поисках оптимального места, но все напрасно – всходы вырастает хрупкими и болезненными. В какую почву высадить рассаду томатов и чем подкармливать ее – читайте в материале OBOZ.UA.

Универсальное удобрение

Вам понадобится:

  • торф;
  • дерновый грунт;
  • перегной (компост);
  • речной песок;
  • аммиачная селитра;
  • суперфосфат;
  • хлористый калий.

Пошаговая инструкция

  1. Возьмите торф, дерновую землю и перегной в пропорции 4:1:1 и тщательно перемешайте.
  2. На 10 л полученной почвосмеси добавьте 3 л речного песка, 10 г аммиачной селитры, 2-3 г суперфосфата, 1-1,5 г хлористого калия.
В какую почву высадить рассаду томатов и чем подкармливать: полезные советы

Удобрение из опилок и торфа

Вам понадобится:

  • торф;
  • опилки;
  • перегной;
  • аммиачная селитра;
  • речной песок;
  • суперфосфат.

Пошаговая инструкция

  1. Торф, опилки и перегной следует смешать в пропорции 3:1:0,5.
  2. На 10 л смеси нужно добавить 3 л речного песка, 10 г аммиачной селитры и несколько граммов суперфосфата.

Удобрение с древесной золой и сульфатом калия

Вам понадобится:

  • торф;
  • дерновый грунт;
  • перегной;
  • древесная зола;
  • сульфат калия;
  • суперфосфат.

Пошаговая инструкция

  1. Торф, дерновую почву и перегной смешайте в равных количествах.
  2. Добавьте к полученной смеси 1,5 стакана золы, 3 столовых ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия (или 1 чайную ложку мочевины).

Дополнительные варианты для удобрений

Почвы нужны азотные, фосфорные и калийные удобрения. Азот будет способствовать набору зеленой массы, а фосфор и калий стимулируют развитие корневой системы.

Если внести удобрения в почву непосредственно перед сеянием рассады, томаты не потребуют дополнительной подкормки, а растения вырастут здоровыми и крепкими.

Опытные огородники советуют также прибавлять при посадке птичий помет.

Древесная зола в чистом виде богата минералами и микроэлементами, необходимыми для роста растений.

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