В какую почву высадить рассаду томатов и чем подкармливать: полезные советы
Чтобы вырастить качественную рассаду помидоров, в первую очередь следует обращать внимание на несколько нюансов. Томатам нужен торф, разрыхлители и удобрения.
Часто огородники пытаются вычислить правильный режим полива или постоянно переставляют емкости с рассадой, в поисках оптимального места, но все напрасно – всходы вырастает хрупкими и болезненными. В какую почву высадить рассаду томатов и чем подкармливать ее – читайте в материале OBOZ.UA.
Универсальное удобрение
Вам понадобится:
- торф;
- дерновый грунт;
- перегной (компост);
- речной песок;
- аммиачная селитра;
- суперфосфат;
- хлористый калий.
Пошаговая инструкция
- Возьмите торф, дерновую землю и перегной в пропорции 4:1:1 и тщательно перемешайте.
- На 10 л полученной почвосмеси добавьте 3 л речного песка, 10 г аммиачной селитры, 2-3 г суперфосфата, 1-1,5 г хлористого калия.
Удобрение из опилок и торфа
Вам понадобится:
- торф;
- опилки;
- перегной;
- аммиачная селитра;
- речной песок;
- суперфосфат.
Пошаговая инструкция
- Торф, опилки и перегной следует смешать в пропорции 3:1:0,5.
- На 10 л смеси нужно добавить 3 л речного песка, 10 г аммиачной селитры и несколько граммов суперфосфата.
Удобрение с древесной золой и сульфатом калия
Вам понадобится:
- торф;
- дерновый грунт;
- перегной;
- древесная зола;
- сульфат калия;
- суперфосфат.
Пошаговая инструкция
- Торф, дерновую почву и перегной смешайте в равных количествах.
- Добавьте к полученной смеси 1,5 стакана золы, 3 столовых ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия (или 1 чайную ложку мочевины).
Дополнительные варианты для удобрений
Почвы нужны азотные, фосфорные и калийные удобрения. Азот будет способствовать набору зеленой массы, а фосфор и калий стимулируют развитие корневой системы.
Если внести удобрения в почву непосредственно перед сеянием рассады, томаты не потребуют дополнительной подкормки, а растения вырастут здоровыми и крепкими.
Опытные огородники советуют также прибавлять при посадке птичий помет.
Древесная зола в чистом виде богата минералами и микроэлементами, необходимыми для роста растений.
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