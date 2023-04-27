Почему нельзя мыть пол после гостей: суть приметы, о которой мало кто знает

Иногда гости бывают желанные и долгожданные, а иногда такие, что после них хочется сразу ухватиться за швабру и немедленно убрать весь дом. Впрочем, народные приметы не советуют так поступать – мытье полов после гостей может навлечь беду.

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OBOZREVATEL разбирался в чем состоит суть приметы. Ведь возникла она очень давно и весьма устойчива.

Эзотерики утверждают, что уборка и выбрасывание мусора энергетически "стирают" гостя из помещения, уничтожают память о нем. Если это сделать, пока человек еще не добрался до своего дома, можно оборвать связь с ним и тогда с ним может случиться беда. Потому, кто бы ни побывал у вас дома, лучше дождаться, пока гость доберется до пункта своего назначения.

Отдельно приметы говорят, как долго не стоит мыть пол после разных гостей. К примеру, после родственников лучше не затрагивать их энергетику в течение 3 дней. Если же семью посещали сваты, то запрещается проводить влажную уборку, ведь так может сорваться запланированная свадьба. Лучше тоже подождать 3 дня.

А вот после неприятных визитеров можно долго не ждать. Дайте людям время на дорогу и беритесь наводить чистоту. Это действительно смоет отрицательную энергетику после их визита и поможет очистить жилье на тонком уровне.

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