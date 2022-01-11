Погоду будет определять Ла-Нинья: синоптик рассказала, ждать ли сильных морозов в Украине в январе

Январь и февраль в Украине ожидаются сравнительно теплыми, и температура воздуха в этот период будет на 1-2 градуса выше нормы. Данное явление обусловлено течением Ла-Нинья.

Как рассказала в интервью "Сегодня" заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, климатолог Вера Балабух, по-прежнему на погоду в Северном полушарии зимой будет влиять тихоокеанское течение Ла-Нинья. И хотя явление Ла-Нинья 2020/21 года прошло свой пиковый период, отметила специалист, однако, согласно новой информации Всемирной метеорологической организации (ВМО), его влияние на режимы температуры, осадков и характер штормов все еще продолжается.

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Балабух объяснила, что данное течение обуславливает резкие скачки температуры от низких до высоких показателей, в том числе, в нашей стране.

"Ожидается что по мере ослабевания Ла-Нинья, погода станет более устойчивой", – сказала специалист.

Она не исключила, что во время действия Ла-Ниньи в Украину также зайдут холодные арктические массы, но они будут, вероятнее всего, кратковременными.

Вера Балабух спрогнозировала, что Ла-Нинья в 2022 году ослабеет, и течению на смену придет его антипод – Эль-Ниньо, который также будет способствовать температурным скачкам.

Как разъяснила климатолог, в 2022 году будет сформирована обширная область холодного давления, которая распространится на значительное расстояние.

"Такой мощный антициклон нарушит движение воздушных масс с запада на восток. Изменится положение струйного течения – над американским континентом к югу, а над европейским – к северу. В следствие этого над западным побережьем Канады и Соединенных Штатов станет преобладать холодный арктический воздух, а на европейский континент, и в Украину в частности, распространятся теплые воздушные массы с Атлантики, субтропиков. Это приведет к чередованию аномально холодного и теплого воздуха, резким изменениям температуры, давления, погодных условий", – спрогнозировала Балабух.

Она же отметила, что хотя данные течения имеют значительное влияние на погоду, на ее формирование будет влиять и масса других факторов.

Известно, что Ла-Нинья (по-испански "малышка") – это климатическое явление, регулярно возникающее в тропических широтах южной части Тихого океана. В это время восточный ветер гонит теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе наступает похолодание. Обратное явление, когда температура воды и воздуха у побережья Южной Америки повышается, зовется Эль-Ниньо ("малыш").

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