В фамильном поместье принцессы Дианы обнаружили артефакты неандертальцев, которым 40 тыс. лет. Фото

В фамильном особняке покойной принцессы Дианы Элторп на северо-запад от центра Лондона (Великобритания) археологи наткнулись на ракушки, которые, как утверждают ученые, принадлежали неандертальцам. Согласно анализу, артефактам уже около 40 тысяч лет.

Как сообщило издание Ancient Origins, в исследовании приняли участие специалисты из Института цифровой археологии (IDA). Изначально они датировали возраст находки Средними веками, однако радиоуглеродное сканирование показало, что они гораздо старше.

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Известно, что ученые обнаружили артефакт случайно, так как искали в округе не следы неандертальцев, а место средневекового поселения, которое было покинуто людьми после разрушительной средневековой чумы в 14 веке.

В своих поисках они руководствовались догадкам покойного графа Спенсера, отца леди Дианы. Тот считал, что поселение располагалось всего в 914 метрах к западу от дома, построенного в 1688 году. Однако начав раскопки, совершили совсем иное открытие.

Археологи предполагают, что раскопали место самой древней стоянки неандертальцев на территории современной Великобритании.

Известно, что неандертальцы населяли территорию от Европы до Сибири примерно 400 тысяч лет назад. Ученые считают, что они были ниже ростом и выносливее homo sapiens, а также имели толстые кости, нависавшие над глазами. Предположительно, неандертальцы исчезли 40 тысяч лет назад, когда из Африки в Европу прибывали люди разумные (homo sapiens).

Как сообщал OBOZREVATEL, в центральной части Израиля археологи откопали одну из самых древних виноделен, на территории которой сохранились прессы для выдавливания вина и кувшины, в которых хранили напиток.