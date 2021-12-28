В Днепре полуголые мужчины прогулялись улицами в 10-градусный мороз. Видео и реакция сети

10-градусный мороз в Днепре не напугал двух местных жителей, которые вместо того, чтобы закутаться в зимнюю одежду, решили бросить стихии вызов, полностью оголившись до пояса. Мужчины как ни в чем не бывало прогуливались среди бела дня по улицам большого города.

Соответствующее видео опубликовали авторы Telegram-канала "Днепр Оперативный". Судя по кадрам мужчины привыкли закаляться в суровой зиме (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Один "морж" двигался по тротуару вдоль Слобожанского проспекта и внезапно снял с себя одежду. Потом он начал бегать по сугробам, растирая себя снегом.

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Второй днепрянин с обнаженным торсом несколько раз ударил по дереву, обсыпая себя хлопьями снега с веток. Такой оригинальный подход вызвал улыбку у подписчиков канала.

"Молодец мужик, радуется жизни и сохраняет отличную физическую форму", – пишут они в комментариях.

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