В Днепре 6-летний мальчик отравился таблетками, ребенка спасают врачи

В Днепре 6-летний мальчик отравился таблетками и попал в больницу. Госпитализировать пострадавшего помогали патрульные полицейские. ЧП произошло в понедельник, 13 декабря, около полуночи.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области, полицейские перед железнодорожным переездом в Самарском районе увидели, как из такси вышла женщина с маленьким мальчиком. Отмечается, что малыш не мог самостоятельно стоять, было видно, что он плохо себя чувствует.

Женщина объяснила полицейским, что она вышла в магазин, а ее 6-летний сын вместе со своим младшим братом остались дома сами. Когда она вернулась домой, то увидела, что старшему мальчику стало плохо. Младший же рассказал маме, что у его брата болело горло, и он проглотил таблетки, которые нашел в домашней аптечке.

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Мать вызвала такси, чтобы отвезти ребенка в больницу. Однако патрульные помогли женщине очень быстро доставить пострадавшего мальчика в медучреждение, где его осмотрел врач. Предварительно медики установили диагноз – отравление неизвестным веществом.

На место ЧП для выяснения всех обстоятельств происшествия копы также вызвали следственно-оперативную группу.

Чтобы уберечь ребенка от отравления медикаментами в Министерстве здравоохранения, рекомендуют:

Не называть таблетки при детях "конфетами", чтобы у них не сформировалось ложное воображение о лекарствах;

Храните медикаменты в недоступном для детей месте.

По возможности следует выбирать медикаменты, упаковка которых усложняет открытие этого лекарства детьми.

Если вы собрались принять медикаменты, но вдруг что-то вас отвлекло – заберите это лекарство с собой, чтобы ребенок случайно не потянул его в рот.

При подозрении, что ребенок проглотил таблетки во время вашего отсутствия, но в этом вы точно не уверены – доставьте ребенка в стационар для осмотра специалиста.

В домашних условиях, чтобы помочь человеку при отравлении, нужно определить наличие пульса, дыхания и сознания. Осмотр не должен превышать 10 – 15 секунд. При отсутствии пульса или дыхания нужно немедленно приступить к непрямому массажу сердца. Одновременно с осмотром следует позвать помощь и вызвать бригаду экстренной помощи - позвонить 103.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 30 ноября в детскую больницу Кременчуга Полтавской области был экстренно доставлен 4-летний ребенок в крайне тяжелом состоянии. Малыш во время игры выпил большое количество таблеток из родительской аптечки.

Напомним, в начале ноября маленькая девочка в Луцке умерла после того, как поела каштаны.