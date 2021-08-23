В День Независимости в Киеве ограничат движение транспорта: список улиц и карта

По случаю проведению массовых мероприятий на День Независимости Украины, 24 августа в Киеве будут перекрыты ряд улиц для автомобильного движения. Ограничения для водителей и пассажиров общественного транспорта будут действовать с 6:00 до 22:00.

Об этом сообщили на Telegram-канале Патрульной полиции Киева. Кроме того правоохранители по распоряжению муниципальных властей на время всех официальных мероприятий закроют метрополитен на станциях "Майдан Незалежності" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни.

Так, в частности, 24 августа проезд будет ограничен по таким улицам столицы:

Крещатик;

Майдан Независимости;

Маршала Рыбалка;

Вячеслава Черновола;

Видео дня

Площадь Победы;

Старовокзальная;

Велика Васильковская;

площадь Льва Толстого;

площадь Бессарабская;

Академика Туполева;

площадь Бессарабская;

Ивана Федорова;

Лебяжская площадь;

Европейская площадь;

Владимирский спуск;

Борисов спуск;

Набережно-Крещатицкая;

Нижний Вал;

Глубочицкий проезд;

Петровская аллея;

Парковая дорога;

Днепровский спуск;

Набережное шоссе

Набережно-Крещатицкая;

Богдана Хмельницкого;

Владимирская;

Льва Толстого;

Саксаганского.

Также на 1,5 часа, с 6:00 до 7:30 утра будет ограничен проезд по бульвару Шевченко по направлению к Крещатику.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа в Киеве пройдут торжественные мероприятия военного и музыкального направлений. Подробная программа празднования Дня Независимости опубликована здесь.