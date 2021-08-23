В День Независимости в Киеве ограничат движение транспорта: список улиц и карта
По случаю проведению массовых мероприятий на День Независимости Украины, 24 августа в Киеве будут перекрыты ряд улиц для автомобильного движения. Ограничения для водителей и пассажиров общественного транспорта будут действовать с 6:00 до 22:00.
Об этом сообщили на Telegram-канале Патрульной полиции Киева. Кроме того правоохранители по распоряжению муниципальных властей на время всех официальных мероприятий закроют метрополитен на станциях "Майдан Незалежності" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни.
Так, в частности, 24 августа проезд будет ограничен по таким улицам столицы:
Крещатик;
Майдан Независимости;
Маршала Рыбалка;
Вячеслава Черновола;
Площадь Победы;
Старовокзальная;
Велика Васильковская;
площадь Льва Толстого;
площадь Бессарабская;
Академика Туполева;
площадь Бессарабская;
Ивана Федорова;
Лебяжская площадь;
Европейская площадь;
Владимирский спуск;
Борисов спуск;
Набережно-Крещатицкая;
Нижний Вал;
Глубочицкий проезд;
Петровская аллея;
Парковая дорога;
Днепровский спуск;
Набережное шоссе
Набережно-Крещатицкая;
Богдана Хмельницкого;
Владимирская;
Льва Толстого;
Саксаганского.
Также на 1,5 часа, с 6:00 до 7:30 утра будет ограничен проезд по бульвару Шевченко по направлению к Крещатику.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа в Киеве пройдут торжественные мероприятия военного и музыкального направлений. Подробная программа празднования Дня Независимости опубликована здесь.