В День Независимости в Киеве ограничат движение транспорта: список улиц и карта

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Жизнь
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В День Независимости в Киеве ограничат движение транспорта: список улиц и карта

По случаю проведению массовых мероприятий на День Независимости Украины, 24 августа в Киеве будут перекрыты ряд улиц для автомобильного движения. Ограничения для водителей и пассажиров общественного транспорта будут действовать с 6:00 до 22:00.

Об этом сообщили на Telegram-канале Патрульной полиции Киева. Кроме того правоохранители по распоряжению муниципальных властей на время всех официальных мероприятий закроют метрополитен на станциях "Майдан Незалежності" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни.

Так, в частности, 24 августа проезд будет ограничен по таким улицам столицы:

  • Крещатик;

  • Майдан Независимости;

  • Маршала Рыбалка;

  • Вячеслава Черновола;

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  • Площадь Победы;

  • Старовокзальная;

  • Велика Васильковская;

  • площадь Льва Толстого;

  • площадь Бессарабская;

  • Академика Туполева;

  • площадь Бессарабская;

  • Ивана Федорова;

  • Лебяжская площадь;

  • Европейская площадь;

  • Владимирский спуск;

  • Борисов спуск;

  • Набережно-Крещатицкая;

  • Нижний Вал;

  • Глубочицкий проезд;

  • Петровская аллея;

  • Парковая дорога;

  • Днепровский спуск;

  • Набережное шоссе

  • Набережно-Крещатицкая;

  • Богдана Хмельницкого;

  • Владимирская;

  • Льва Толстого;

  • Саксаганского.

Перекрытие дорог: адреса .

Также на 1,5 часа, с 6:00 до 7:30 утра будет ограничен проезд по бульвару Шевченко по направлению к Крещатику.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа в Киеве пройдут торжественные мероприятия военного и музыкального направлений. Подробная программа празднования Дня Независимости опубликована здесь.

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