Обязательно запомните: какую рассаду нельзя пикировать

Пикирование входит в перечень процедур, помогающих укрепить рассаду и обеспечить в будущем хороший урожай от растения. Состоит она в отщипывании главного корня, после чего корневая система начинает развиваться за счет боковых корешков, делается более крепкой и способной употребить больше веществ и воды из почвы.

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Однако проводить ее нужно не всем овощам. Некоторым растениям такой уход может нанести только вред. OBOZ.UA рассказывает о них подробнее.

Какие огородные растения пикировать не стоит

Морковь – это корнеплод, а значит, ее выращивают именно для большого и прочного корня. Если его отщипнуть, урожая не будет.

Редис – здесь все, как и с морковью. К тому же, корневая система растения, кроме самого плода, имеет довольно маленькие слабые корешки, которые могут погибнуть после проведения процедуры.

Шпинат – этот листовой овощ очень чувствителен на ранних стадиях роста. Поэтому пикирование ему противопоказано, это слишком грубая процедура для нежного шпината.

Редька – и снова корнеплод. А значит, процедура по отщипыванию корня ему пользы не принесет.

Бобовые – на корнях растений этой культуры развиваются узелки, взаимодействующие с азотфиксирующими бактериями. Любое вмешательство в развитие корневой системы таких растений нанесет этим узелкам вред.

Как правильно и безопасно проводить пикирование

В любом случае проведение такой процедуры связано с риском для растения. Проводят ее перед высадкой рассады на постоянное место и проводить все нужно правильно, чтобы не подвергать урожай опасности. Для этого необходимо соблюдать несколько важных условий.

Время для пикирования наступает, когда на растении появляются первые настоящие листья. Это означает, что ее корневая система уже достаточно крепка для такого стресса.

Чтобы правильно провести процедуру, осторожно извлеките рассаду из контейнера и убедитесь, что она не спуталась корнями с другими стеблями. Только в таком случае можно производить отщипывание.

Высаженное после процедуры растение должно иметь достаточно места для формирования значительного количества боковых корней. Также его нужно хорошо присыпать грунтом, чтобы оно была зафиксировано и как следует прижилось.

После пикирования высаженное растение нуждается в регулярном и обильном поливе. Также в течение первых дней его следует беречь от прямых солнечных лучей.

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