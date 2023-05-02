В большинстве областей облачно с прояснениями, в Карпатах снеголавинная опасность: синоптики дали прогноз погоды на среду, 3 мая

В среду, 3 мая, в Украине ожидается переменная облачность. В ряде областей на западе страны завтра пройдет дождь, там будет облачно с прояснениями.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца). Ночью в Волынской, Ривненской, а днем во всех западных и Житомирской областях местами прогнозируют небольшие кратковременные дожди и грозы.

На остальных территориях Украины этот день пройдет без осадков.

"Ветер преимущественно южный (в западных областях с переходом на северо-западный), 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 16-21°, в большинстве западных областей ночью 4-9°, днем 12-17° (на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 8-13°)", – сказано в прогнозе.

В Киевской области в среду тоже переменная облачность, осадков в регионе синоптики не прогнозируют. Температура воздуха по области будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, а днем потеплеет до 16-21 по Цельсию. В Киеве ночью столбики термометров покажут 5-7 тепла, а днем будет около 20 градусов.

В западных областях 2 мая было объявлено предупреждение о значительной снеголавинной опасности (3 уровень). В среду она сохранится на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" – отметили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение этой рабочей недели погода в Украине будет достаточно теплой днем, однако выше 20 градусов столбики термометров будут подниматься нечасто. А ночью даже возможны заморозки. Также на смену переменной облачности вскоре придут дожди, иногда они будут с грозами.

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