В апреле у двух знаков начнется черная полоса: кому гороскоп предвещает невзгоды

Апрель, который начинается Днём смеха, станет совершенно не смешным для двух знаков зодиака. Им светят неудачи и плохие новости.

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По словам астрологов, не повезет Близнецам и Козерогу. Именно представителей этого знака испытают на прочность.

Близнецы

Им следует готовится к конфликтам. Представители этого знака часто бывают резкими. В этот раз агрессия будет особенно сильно заметна. С Близнецами в апреле могут перестать общаться даже самые близкие люди.

Представителям этого знака в апреле следует постараться не говорить лишнего, быть сдержаннее

Козерог

Апрель для вас станет периодом депрессии. Не поможет даже весеннее тепло. Остерегайтесь мыслей о том, что вы ничего не добились в жизни. Это только усугубит ситуацию.

По словам астрологов, Козероги должны уделить больше времени себе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле два знака зодиака могут "пролететь" с деньгами.

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