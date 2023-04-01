В апреле у двух знаков начнется черная полоса: кому гороскоп предвещает невзгоды
Апрель, который начинается Днём смеха, станет совершенно не смешным для двух знаков зодиака. Им светят неудачи и плохие новости.
По словам астрологов, не повезет Близнецам и Козерогу. Именно представителей этого знака испытают на прочность.
Близнецы
Им следует готовится к конфликтам. Представители этого знака часто бывают резкими. В этот раз агрессия будет особенно сильно заметна. С Близнецами в апреле могут перестать общаться даже самые близкие люди.
Представителям этого знака в апреле следует постараться не говорить лишнего, быть сдержаннее
Козерог
Апрель для вас станет периодом депрессии. Не поможет даже весеннее тепло. Остерегайтесь мыслей о том, что вы ничего не добились в жизни. Это только усугубит ситуацию.
По словам астрологов, Козероги должны уделить больше времени себе.
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле два знака зодиака могут "пролететь" с деньгами.
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