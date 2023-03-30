Какие знаки в начале апреля 'пролетят' с деньгами: гороскоп

Начало апреля будет сложным для представителей нескольких знаков зодиака. Астрологические изменения – транзит Марса, Меркурия и Юпитера через Овна и вхождение Плутона в знак Водолея принесут трансформационные изменения.

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По словам астрологов, в начале апреля у Дев и Вололеев кошельки могут стать существенно тоньше. Следует быть осмотрительными, ведь есть даже риск потерять основной источник дохода. Вероятны также незапланированные издержки больших сумм.

Дева

Астрологи советуют Девам активировать всю свою осторожность. Если вы давно планировали большие покупки – лучше отложить их до лучших времен, которые обязательно наступят. Обратить внимание следует на сбережения. Финансовая подушка скоро пригодится, нужно иметь определенную сумму денег про запас.

Кроме того, есть риск стать жертвой злоумышленников и мошенников. Прежде чем подписывать какие-либо документы, консультируйтесь со специалистами и тщательно изучайте условия договоров.

Водолей

Звезды прочат неприятности на работе. Руководство, вероятно, будет недовольно и начнет предъявлять требования и претензии. Временные, на первый взгляд, препятствия могут стать настоящими трудностями.

Астрологи предостерегают: существует высокий риск того, что Водолеи в начале апреля потеряют основной или дополнительный источник доходов.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на апрель для всех знаков зодиака.

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