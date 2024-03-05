Уже время: когда и как правильно сеять помидоры на рассаду

Настала горячая пора для огородников – пора сеять рассаду. Помидоры – довольно капризные культуры, так что с выращиванием могут возникнуть проблемы. Прежде всего следует правильно определить время, когда можно сеять семена.

Конечно, при выращивании помидоров нужно обращать внимание на оптимальный режим полива, удачное место посадки, благоприятное соседство и регулярную подкормку. Однако простое правило опытных огородников заключается в следующем – чем лучше рассада, тем качественнее будет урожай. Когда и как следует сеять помидоры читайте в материале OBOZ.UA.

Как выбрать дату посева

Сорта помидоров делятся на отдельные виды по времени созревания:

Ранние сорта – от прорастания всходов до спелости проходит 80-105 дней.

Среднеспелые – от прорастания до спелости проходит от 110 до 120 дней.

Позднеспелые – от прорастания до спелости нужно 125-140 дней.

Так что чем длиннее срок созревания, тем раньше следует начинать высадку рассады. Эксперты говорят, что ранние сорта можно сеять в конце марта – начале апреля, при отсутствии заморозков. Среднеспелые высаживают с начала по середину марта, а поздние начинают сеять еще с конца февраля – при этом рассаду нужно держать в теплом месте.

Как сеять помидоры

Важно выбрать качественную емкость. Специалисты советуют обратить внимание на торфяные горшки, изготавливаемые из экологически чистого сфагнового торфа, слойной целлюлозы и извести, благодаря чему они обладают способностью биоразлагаться в почве.

Почву можно выбрать универсальную, а тара должна быть обязательно с отверстиями, чтобы задержка влаги не приводила к загниванию растения и появлению плесени.

Емкость нужно наполнить землей на чуть больше чем половину, в каждый стаканчик следует положить семена помидоров, немного окунув их в грунт и засыпав примерно на 0,5-1 см. Последний этап – полив.

Далее рассаду можно накрыть полиэтиленовой пленкой. Хранить емкости нужно в теплом месте с доступом к рассеянному солнечному свету. Уже через 5-7 дней должны появиться первые ростки. Когда ростки немного окрепнут, можно снимать пленку и ставить растения на подоконник.

Полив должен быть не слишком частым – достаточно одного раза в 3-5 дней. Пересаживать в почву можно будет через 2 месяца, когда земля прогреется до 10 °C.

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