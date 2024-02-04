Увеличьте шансы на урожай: как правильно обрезать абрикос

Популярность абрикосов, как плодовых деревьев для дачного участка или сада объясняется просто – весной они зацветают раньше других, чем сильно поднимают настроение после зимних холодов, а летом радуют чудесными сочными плодами. Но, чтобы дерево выглядело красиво и хорошо себя чувствовало, его нужно правильно обрезать.

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Причем подход к обрезке должен быть разным для молодых деревьев, взрослых и слишком разросшихся. OBOZ.UA собрал все советы садоводов по этому поводу.

Когда и как обрезать абрикос

Лучшее время для обрезки абрикосового дерева – это конец зимы или начало весны, когда дерево начинает активно расти. Этим оно отличается от тех же яблонь и груш, которым такая процедура необходима в период покоя.

Инструмент по уходу за растением нужно брать максимально острый и предварительно продезинфицированный. Это может быть секатор, сучкорез или пилка. Также вам понадобится стремянка, если дерево уже достаточно высокое. Не забудьте о перчатках для защиты рук и защитных очках.

Как обрезать молодой абрикос

Деревья в возрасте до 4 лет нуждаются в отдельном подходе к обрезке. Целью процедуры является, прежде всего, придание им формы и структуры. Именно это обеспечит будущее здоровье и хорошее плодоношение дереву.

Обрезку следует начинать с удаления всех поврежденных или сломанных веток. И только потом переходить к удалению ветвей, которые растут под неправильным углом или трутся друг о друга. Следует также уделять особое внимание удалению любых побегов, которые растут слишком низко. Взрослое дерево должно иметь голый ствол.

Правила обрезки взрослого абрикоса

После 4 лет абрикосовое дерево считается хорошо укоренившимся и полностью сформировавшимся. С этого момента обрезать его становится проще. Теперь главная задача – поддерживать его здоровье и плодородность.

В первую очередь с такого абрикоса следует снимать мертвые, больные и поврежденные ветви. Конечно, нужно позаботиться и о тех, которые трутся друг о друга или растут в нежелательном направлении. Повреждения, которые наносят друг другу такие ветви, становятся воротами для инфекции. Если две ветви пересекаются, всегда удаляйте ту, что слабее.

Опытные садоводы рекомендуют прореживать побеги, растущие в центр кроны. Также следует удалять ветки, которые больше не плодоносят – они зря отбирают у дерева ресурс. Это, в частности, улучшит доступ солнечного света к кроне, что необходимо для созревания плодов.

Однако имейте в виду, что не следует удалять более 25% ветвей дерева за один раз. После такой радикальной процедуры оно будет восстанавливаться очень долго.

Как обрезать слишком разросшееся абрикосовое дерево

Исходя из правила 25%, приведение в порядок разросшегося слишком сильно абрикоса может затянуться на несколько лет. Начните с удаления мертвых, поврежденных и неправильно расположенных ветвей. А потом присмотритесь к самым старым частям дерева. Удалите хотя бы несколько таких веток. Это откроет центр кроны и поможет контролировать его форму. Повторяя такую процедуру каждую весну, вы за пару лет сильно омолодите свой абрикос.

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