Утром или вечером: когда лучше поливать комнатные цветы и в чем разница

Регулярный полив – важный фактор, влияющий на рост и развитие комнатных цветов. Все зависит от времени года, вида растения, размера горшка, освещения и температуры в помещении.

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Часто хозяйки не задумываются о том, когда лучше поливать вазоны, но неправильный выбор времени может негативно повлиять на комнатные цветы. OBOZ.UA подробнее разобрался в этом вопросе.

Утренний полив

Каждое растение нуждается в индивидуальном подходе в выращивании. Выбор времени полива зависит от почвы, погодных условий и других факторов. Утреннее увлажнение имеет свои преимущества и недостатки.

Утром растения активизируют свою функцию роста, а вода дает необходимый толчок для фотосинтеза и поглощения питательных веществ. Утренний полив также может избежать распространения некоторых заболеваний. Например, если для растения слишком много жидкости, то в течение дня вода испарится, и это не спровоцирует появление грибковых заболеваний.

Но летом хозяевам нужно уделять больше внимания увлажнению. Потому что жара негативно влияет на вазон и уже к вечеру вся влага может испариться, что приведет к замедлению роста.

Вечерний полив

Ночью растения "отдыхают", поэтому меньше поглощают воду и вечерний пролив обеспечит им достаточное количество жидкости без быстрого испарения. Но существует высокий риск распространения болезней из-за влажной почвы. Именно такие условия благоприятны для развития грибков и загнивания корневой системы.

Важно вечером избегать чрезмерного увлажнения, чтобы не привести к негативным последствиям. Всё зависит от растения. Некоторым вазонам подходит утренний полив, а другим – вечерний.

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