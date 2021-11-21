Утонул за 55 минут: как сложилась судьба корабля-близнеца 'Титаника'

Более ста лет назад, 21 ноября 1916 года, в Эгейском море между побережьем материковой Греции и островом Кеа в течение 55 минут затонул гигантский лайнер "Британник", брат-близнец печально известного "Титаника". Долгие годы официальная версия гласила, что он наскочил на немецкую мину.

Как пишет энциклопедия Вritannica, на тот момент самое большое судно "Британник" было переоборудовано под плавучий госпиталь и активно участвовало в военных действиях Первой мировой войны. Корабль стал одним из пяти лайнеров компании "Уайт Стар Лайн", потопленных во время боевых действий.

Конструкторы "Британника", после гибели "Титаника" попытались учесть все недостатки в строении судна, чтобы в дальнейшем избежать горестной участи его прообраза.

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Корабль был внешне похож на "Титаник", но был более мощным и совершенным: на нем было больше шлюпок, а 17 водонепроницаемых перегородок делали его непотопляемым при затоплении даже шести отсеков.

Также были изменены характеристики шлюпочной палубы для того, чтобы при затоплении эвакуировать пассажиров можно было бы при любом крене лайнера.

длина корпуса - 269 м;

ширина - более 28 м;

высота от ватерлинии до шлюпочной палубы составляла 18,4 м;

для работы двигателя использовались 29 паровых котлов для двух четырехцилиндровых паровых машин, связанных с наружными винтами (по 16 000 л.с.);

общая мощность двигателя составляла 50 000 л.с.;

скорость судна была до 25 узлов.

В феврале 1914 года "Британник" был спущен на воду. Его собственники планировали использовать судно для коммерческих и пассажирских перевозок по Атлантическому океану. Однако война внесла свои коррективы и он был переоснащен под госпиталь.

В это время на его борту размещались 437 членов медперсонала, 675 человек из команды корабля и 3300 раненых солдат.

При этом корабль был "украшен" зеленой полосой и шестью красными крестами, указывающими, что это мирный госпиталь.

Два года "Британник" перевозил раненых, однако в ноябре 1916 года произошла катастрофа.

Как рассказывают историки, в тот злосчастный день судно плыло между островами Кея и Китнос. Для него это был шестой рейс. Его команда должна была забрать очередную партию раненых. В тот день на его борту находилось 1134 человек.

Ровно в 08:00 в районе мостика по правому борту прогремел мощный взрыв, за которым последовали длительный гул и вибрация всего корпуса. Капитан судна быстро понял, что случилось и попытался спасти корабль. Но он просто не успел этого сделать: корабль затонул за 55 минут.

Лайнер практически молниеносно уходил под воду. Надежды капитана, что корабль сможет добраться до береговой линии острова – быстро исчезли. Он кренился на правый борт, а вода заливала отсеки. В результате катастрофы 30 человек погибли. Жертвами стали те, кто не успел спрыгнуть с высоко поднявшейся над водой кормы со все еще вращающимися ходовыми винтами – 21 человек, еще 9 погибли на судне. Спасенных 1104 пассажиров подобрали британские военные корабли, которые на тот момент проходили рядом.

Вначале распространилась версия, что корабль был торпедирован немецкой подводной лодкой U-73. Также шла речь о немецкой мине.

Однако известный исследователь океанов Жак-Ив Кусто в 1975 году выдвинул свою версию гибели "Британника". В частности, он пришел к выводу, что на корабле в египетскую Александрию тайно везли оружие. Об этом знала немецкая разведка и во время стоянки корабля в Неаполе, немцы якобы подложили в отсек, где на судне хранился уголь, взрывное устройство. Уже через четыре дня, когда угольные хранилища значительно опустели, и в них стояла угольная пыль, бомба взорвалась, вызвав вторичный взрыв угольной пыли во всех бункерах по правому борту. По мнению Кусто, это объясняет и крен судна на правый борт и столь обширное его повреждение.

В 2003-м году международная команда дайверов спустилась на глубину 118 метров к лежащему на боку лайнеру и обследовала все его отсеки. Исследователи допустили, что Кусто был прав, однако они не нашли никаких следов оружия.

Одной из спасенных на "Британнике" стала медсестра Вайолет Джессоп. Она сумела выжить даже после того, как шлюпку, в которую она села, спасаясь с тонущего корабля, затянуло под вращающийся гребной винт. Четырьмя годами ранее Вайолетт пребывала на борту "Титаника". Тогда она тоже сумела выжить. А в 1911 году она же была на борту "Олимпика", когда тот столкнулся с крейсером "Хоук". Кое-кто увидел в этой истории некую мистификацию и назвал Вайолет Джессоп "роковой женщиной".

Произошедшее с кораблем вдохновило кинематограф. И в свет вышли два фильма повествующих о тех событиях во время Первой мировой войны. Первый фильм вышел в прокат в 2000 году, а второй зрители увидели в 2017-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны интересные подробности о утонувшем "Титанике".