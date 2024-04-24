Как уберечь растения в саду и на огороде от заморозков: действенные способы

Весной, когда на улице вроде бы стабильно тепло, внезапные заморозки могут стать настоящей катастрофой. Холодный воздух может повредить или даже полностью уничтожить растения, существенно снизив урожай.

К счастью, опытные садоводы уже нашли способы оградить свои сады и огороды от похолодания. О них более подробно рассказало издание GradinaMax.

Прогноз погоды не всегда правдиво предсказывает температуру воздуха, но существует несколько способов самостоятельно определить, нужно ли готовиться к внезапным весенним заморозкам.

Одним из предвестников холода считается полный штиль и ясная погода. Облака обычно удерживают над поверхностью земли теплый воздух, потому как только они пропадают, риск заморозков увеличивается.

Вечернее снижение температуры до +10 и ниже, а также большая разница между дневной и ночной температурой тоже свидетельствуют о том, что вскоре произойдет похолодание.

Костер

Не самым безопасным, но самым действенным и проверенным способом защитить свои растения от заморозков, является костер. Его нужно разместить так, чтобы дым будто окутывал ваш сад.

В дыму, как правило, создается собственный микроклимат, где температура практически не падает ниже +2 градусов.

Как правило, солому, опилки сухие ветки или сушеный коровяк для костра огородники готовят заранее. Они делают кучу размером 120 см в ширину и 50-75 в высоту и наиболее воспламеняющиеся материалы размещают по центру. Вокруг костра не менее 50 см земли следует перекопать. Это делается в целях обеспечения пожарной безопасности.

Также часто используют сухую траву, мокрую солому и слегка присыпают все это землей или песком, чтобы дыма было много, а пламя мало.

Агроволокно

Низкорослые кусты и деревья можно защитить от морозов с помощью агроволокна так, чтобы оно не касалось ветвей. А над грядками следует установить дуги и уже их укрыть этим материалом.

Края агроволокна следует прижать чем-нибудь тяжелым, например, кирпичом, чтобы укрытие не сдул ветер. Если заморозки уже пришли, а специального материала у вас нет, то вы можете укрывать растения подручными средствами, такими как одеяла, ковры, клеенки и т.д.

Лед

Это менее распространенный способ защиты растений от мороза, но он лучше, чем ничего.

Ледяная корка может сохранить под собой температуру на 1-2 градуса выше температуры воздуха. Поэтому если вас застали врасплох заморозки, вы можете просто смочить свои растения водой со всех сторон с помощью распылителя.

Полив

Этот способ может помочь при незначительном падении температуры до -2 градусов. После того, как вы польете свой огород, вода начнет испаряться и образовывать туман вокруг растений, сдерживая перепады температуры и сохраняя собственный микроклимат.

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