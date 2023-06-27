Когда нужно выкапывать чеснок: как выглядят созревшие головки
Собирать озимый чеснок огородники начинают уже в середине июля. Однако сроки созревания зависят от многих факторов: уровня осадков, температурных колебаний и особенностей сорта.
Если выкопать озимый чеснок слишком рано, он будет достаточно мягким. А поздно собранный чеснок непригоден к длительному хранению и быстро испортится. Как понять, что чеснок уже созрел – читайте в материале OBOZREVATEL.
Когда выкапывать чеснок
Важно вовремя заметить первые всходы, ведь именно от них высчитывают сроки сбора озимого чеснока:
- раннеспелые сорта можно выкапывать через 85-95 дней после появления всходов;
- поздние сорта собирают, когда истечет минимум 100 дней после всходов (оптимальный срок – 100-110 дней).
Летние сорта чеснока, которые сажали весной, собирают обычно в августе.
Время сбора ярового чеснока определяют по пожелтевшим листьям.
Лучше всего, конечно, просто выкопать несколько головок и проверить, созрели ли плоды. Итак, переходим к следующему пункту: как понять, что головки чеснока созрели?
Характерные признаки зрелого чеснока
- Прежде всего обратите внимание на ботву. У зрелого чеснока ботва желтеет, сохнет и начинает клониться вниз.
- Еще одна очевидная одинаковая – крепкие головки. Мягкость свидетельствует о том, что чеснок еще должен побыть в почве.
- У зрелого чеснока высыхает корневая шейка.
- Попробуйте отделить дольки – если они легко отходят и отшелушиваются – чеснок созрел.
- Чешуя на головках должна иметь фиолетовый оттенок.
Правила выкапывания чеснока
За 7-10 дней до сбора нужно частично отгрести почву. Головки следует откапывать лопатой или вилами вместе со стеблями и листьями. Затем осторожно очищаем чеснок от земли и кладем просушиться. После предварительной просушки чеснок нужно связать в пучки. Стебли и корневую систему огородники советуют отрезать спустя несколько недель после выкапывания.
Следующий этап – сортировка. Удалите поврежденные или зараженные головки и избавьтесь от проросшего чеснока.
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