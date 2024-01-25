Усмішка или посмішка: два украинских слова, в которых путаются даже мастера

Украинский язык настолько богат синонимами и разными вариантами слов, что порой мы можем ошибаться в словоупотреблении именно потому, что считаем два похожих слова такими вариантами. Так, например, нередко происходит с существительными "усмішка" и "посмішка".

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Переживать из-за этого не стоит, ведь ошибки здесь допускают даже профессиональные писатели – мастера слова. Но разобраться будет полезно. Помочь в этом решили авторы телеграм-канала "Correctarium — украинский язык".

Посмішка

"Посмішкою" словари украинского языка называют положение губ и в целом выражение лица человека, выражающее насмешку, издевку, ироническое отношение к кому-либо или чему-либо. Примеры здесь привести можно следующие:

Ущипливий тон і крива посмішка Кривоноса збурили Хмельницького… (П. Панч).

Вуста князівни зламала на мить гидлива посмішка (Ю. Смолич).

Усмішка

А это слово в словарях украинского языка описывается как положение губ и выражение лица, которое демонстрирует благосклонность, радость, склонность к смеху, выражает удовольствие и другие хорошие эмоции.

Мене здаля, як сонце, гріє усмішка сонячна твоя (О. Олесь).

І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка… (А. Малишко)

Авторы канала рекомендуют применять такое мнемоническое правило, чтобы запомнить эту разницу: существительное "посмішка" можно ассоциировать со словом "посміховисько", а глагол "посміхатися" — с выражением "виставляти на посміх".

Обратите внимание также на правильное словоупотребление в популярном фразеологизме:

Усі хочуть мати голлівудську посмішку – неправильно.

Усі хочуть мати голлівудську усмішку – верно.

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