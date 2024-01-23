'Удача' и 'вдача': что означают похожие украинские слова и как правильно их употреблять

Украинский язык тяготеет к чередованию гласных и согласных и нагромождение последних для него не характерны. Это делает его таким благозвучным и обуславливает появление параллельных форм слов, начинающихся на у/в. Так можно "увійти", а можно "ввійти"; можно "уберегтися", а можно "вберегтися"; человек может быть "убогий", а может – "вбогий"; полиция может искать как "убивцю", так и "вбивцю". Более того можно "вжити" (или даже "ужити") предлог "в" или парный к нему "у". Поэтому многие считают, что слова "удача" и "вдача" – тоже абсолютные синонимы.

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Впрочем, если полистать толковый словарь, выяснится, что это совсем не так. OBOZ.UA рассказывает, в чем разница и как правильно использовать эти слова.

Удача

Согласно двадцатитомному "Словарю украинского языка" удача – это положительный, желаемый результат чего-либо, счастливое стечение обстоятельств для кого-то; успех. Или творческая находка, достижения в труде.

Какие находим примеры употребления этого слова:

Удачею Турн ободрився (І. Котляревський);

– Оце так рибина! – вирвалось у Костянтина. – Ще не було нам такої удачі! (М. Стельмах);

Синонимами к слову удача будут: фарт, талан, успіх, досягнення, здобуток, тріумф.

Вдача

Тот же словарь объясняет это слово, как совокупность психических особенностей, из которых состоит личность человека и проявляющиеся в его действиях, поведении; характер.

Такие примеры употребления слова находим в литературе:

Ну, бачу, горе не зламало ще Твоєї вдачі гордої, Предславо! (І. Франко);

– Чи ви не знали його вдачі, що він п'є? (Леся Українка);

Десь собачатко тут взялося Кудлате, миршаве, мале, Загавкало і аж зайшлося, – Таке було на вдачу зле... (С. Воскрекасенко).

А синонимичными к слову "вдача" будут такие слова: характер, природа, натура, а в разговорной речи к тому же норов.

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