Урожая не будет вообще: как нельзя выращивать помидоры

Помидор, хоть и популярный у огородников овощ, все же его выращивание требует достаточно больших усилий. Растение весьма чувствительно к внешним условиям и страдает от немалого количества болезней и вредителей. Поэтому неопытный дачник может сгубить урожай своими неудачными действиями.

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OBOZREVATEL рассказывает, какие распространенные ошибки можно совершить при выращивании помидоров и как их избежать. А также объясняет, какие удобрения лучше не использовать для этого овоща.

Неправильный выбор семян

Опыт часто подсказывает выбирать проверенные временем сорта помидоров. Но старые варианты со временем становятся более уязвимыми к болезням, тогда как более новые селекционеры усовершенствуют не только по устойчивости, но и по питательным свойствам.

Ошибки в выборе места для выращивания

Помидоры нуждаются в большом количестве солнечного света, поэтому выбирать для них затененный участок огорода неправильно. Растения нужно высаживать в отдалении от деревьев и кустов, а также от любого высокого овоща, как кукуруза или подсолнухи.

Слишком ранняя высадка

Солнечный овощ также чувствителен к низкой температуре. Если растение в течение достаточно длительного времени будет находиться при 10-15 градусах тепла, оно может потерять цвет или завязь и не уродить вообще. Поэтому высаживать помидоры в открытый грунт можно только тогда, когда установится стойкое тепло. При этом следует свериться с прогнозом погоды на ближайшие недели. Необходимо убедиться, что существенного похолодания не ожидается.

Неправильная подкормка

Помидоры любят не всякую подкормку. Отдельные виды удобрений и виды их внесения способны сильно навредить растениям.

Так азотные удобрения в избыточном количестве могут нанести помидорным кустам химические ожоги. Это остановит их рост, повредит листья и может погубить незрелые плоды.

Вообще чрезмерное внесение удобрений очень вредно для помидоров. В лучшем случае, это стимулирует чрезмерный рост зеленой массы и плохо повлияет на завязь и количество и размер плодов. В худшем – нанесет растениям невосполнимый вред. Это касается и минеральных удобрений, и органических. Поэтому при их внесении лучше несколько уменьшать рекомендуемую дозу и ни в коем случае не превышать ее.

Так же нехватка подкормки может привести к тому, что у растений не будет сил на формирование плодов. Опытные огородники рекомендуют вносить удобрения под помидоры трижды в сезон. При выборе удобрения важно, чтобы содержание азота в них было ниже содержания фосфора и калия. Пример удачной комбинации включает в себя 15 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 30-40 г хлористого калия на 10 литров воды.

Из микроудобрений помидоры больше всего нуждаются в боре и магнии. Первое вещество нужно вносить под кусты регулярно, магниевые удобрения – когда растения зацветут. Бор лучше сработает посредством опрыскивания. Чтобы подготовить его, нужно развести 1 грамм борной кислоты в 1 литре воды. Возделывать растения этим раствором нужно во второй половине дня. В идеале – на закате, чтобы жидкость не испарилась на солнце.

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