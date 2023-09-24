Урожая не будет: что нельзя сажать после картофеля
Специалисты по выращиванию огородных культур убеждают – картошку нельзя сажать на одном и том же участке земли более двух раз подряд. В таком случае она слишком истощает почву и урожай будет плохим. Именно поэтому еще с давних времен люди начали практиковать чередование посева различных растений на одном и том же поле.
За это время накопилось немало знаний, как оптимально подходить к такому чередованию. OBOZREVATEL узнал, какие растения будут чувствовать себя на грядке после картофеля лучше всего. А высадки каких лучше избегать.
Что сажать после картофеля
Лучше всего восстановить минеральный баланс почвы после картофеля способны бобовые культуры. Они получают из воздуха азот, который накапливают именно в подземной части. А если использовать их как сидераты, то земля насытится также калием и фосфором.
Овощи семейства крестоцветных, кроме разных видов капусты, тоже хорошо растут после картофеля. А вот капусту лучше выращивать на том же участке после периода выращивания клевера или ржи. Этот овощ питается теми же элементами, что и картофель.
Неплохо чередовать картофель также с тыквенными. Лучшим выбором здесь станут кабачки и патиссоны. Огурцы и тыква – напротив, наименее удачный, хоть и тоже неплохой вариант.
Если вы хотите высадить на грядке, где рос картофель, сидераты, выбирайте рожь и овес. Их нужно высадить осенью и скосить еще до заморозков. Ростки смешивают с землей и оставляют прямо на грядке. За зиму они обогащают почву питательными веществами, а заодно выделяют вещества, подавляющие рост патогенных грибков.
Что не сажать после картофеля
Поскольку эта культура относится к семейству пасленовых, то любые родственные растения станут плохим следующим выбором после картофеля, ведь они подвержены тем же болезням и страдают от тех же вредителей. К примеру, им легко передается фитофтороз и колорадский жук.
Клубника на месте картофеля тоже будет расти плохо. Прежде всего потому, что она тоже страдает от проволочника и медведок.
В общем, список растений, которые лучше не высаживать на грядках, где был картофель, таков:
- томаты
- баклажаны;
- сладкий и острый перец;
- пепино;
- клубника;
- земляника;
- табак.
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