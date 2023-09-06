Урожай вас поразит: как правильно сажать клубнику осенью

Клубника – это многолетнее травянистое растение, которое можно сажать весной или осенью. Лучшее время для высадки ягоды начинается с середины августа и длится до конца сентября, важно избегать жарких дней, потому что это плохо влияет на растение.

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Хоть клубника – это не прихотливая культура, но за ней нужно правильно ухаживать, чтобы получить обильный урожай. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Сентябрь – это самый подходящий период для высадки клубники. В это время еще недостаточно прохладно и не очень жарко. Такие погодные условия позволят растению быстро адаптироваться к местности и подготовиться к первым заморозкам.

Выбирайте солнечный участок для посадки, где растение будет защищено от ветра. Клубника хорошо растет на питательной почве с нейтральной кислотностью. Если вы не уверены в качестве выбранного места, можно самостоятельно подготовить почву.

Для этого за несколько недель до посадки перекопайте требуемый участок на глубину 25-30 см и внесите удобрения. Это может быть компост, перегной или пепел, из минеральных удобрений можно внести 40 граммов на один квадратный метр земли суперфосфат.

Сажать клубнику необходимо у ямки размером 30-40 см в глубину и в ширину. Осторожно расправьте корни растения и поместите его в ямку, засыпьте почвой и полейте.

Чтобы сохранить влагу в земле и защитить корни от мороза, необходимо сделать мульчирование. Для этого вы можете использовать солому, перегной или опилки.

Не забывайте регулярно поливать клубнику, если погода будет сухой, но избегайте чрезмерного увлажнения почвы, чтобы не навредить саженцам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как пересаживать клубнику осенью, чтобы урожай был обильным.

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