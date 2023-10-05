Урожай в следующем году поразит всех соседей: чем подкормить клубнику в октябре

Часто огородники совершают распространенную ошибку, прекращая подкормку клубники после сбора урожая. На самом деле кустам нужна подкормка даже осенью, особенно в октябре.

Впереди – холодная пора, поэтому нужно помочь клубнике хорошо перезимовать. OBOZREVATEL рассказывает, чем подкормить кусты в октябре.

Октябрьская подкормка клубники

Качественная подкормка не только защитит растения зимой. Благодаря своевременным осенним мероприятиям в следующем сезоне клубника быстро пойдет в рост и порадует большими и сладкими плодами.

Иногда огородники удивляются: почему летом вместо сочных ароматных ягод вырастают мелкие водянистые плоды, лишенные приятного сладковатого вкуса. Чаще всего причина именно в отсутствии осенней подкормки.

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Чем подкормить клубнику

Октябрь – идеальный период для последней подкормки клубники. Специалисты рекомендуют выбрать одно из следующих удобрений:

древесный пепел;

мочевину;

аммиачную селитру.

Золу используют либо сухой, либо разбавленной с водой. В первом случае следует просто рассыпать золу у корней возле каждого куста. Для жидкого настоя берем 100-150 г пепла и разводим его в 10 л воды. Под каждый куст нужно внести 500 мл удобрения.

Лучший вариант – комбинировать оба варианта подкормки с интервалом в 1-2 недели.

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