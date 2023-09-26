Чем стоит поливать кусты клубники осенью: популярный способ может убить растение

За клубникой нужно ухаживать осенью, чтобы получить хороший урожай в следующем сезоне. Своевременная и правильная подкормка подготовит кусты к зиме и обеспечит рост и развитие весной.

Но не все удобрения можно вносить именно осенью. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Большинство хозяев предпочитают коровяк. Это удобрение считается универсальным, так как подходит для подкормки практически всех культур, плодовых деревьев и декоративных растений. В его составе есть азот, фосфор, калий, магний, кальций, цинк и другие вещества.

Но подкармливать клубнику именно коровяком осенью нельзя, потому что там есть большое количество азота. Он стимулирует рост листьев и усов, а в это время года растение в этом не нуждается. Потому что кусты образуют новые цветочные почки.

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В сентябре клубнику лучше подкармливать минеральными удобрениями, где преобладает калий и фосфор, а не азот.

Также можно использовать древесный пепел, он защитит саженцы от вредителей. Можно посыпать пепел возле корней или приготовить настой. Размешайте 100-150 г пепла в 10 литрах воды и полейте каждый куст.

Ранее OBOZREVATEL публиковал действенный способ, который поможет восстановить почву после клубники.

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