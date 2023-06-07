Урожай увеличится вдвое: чем нужно подкормить в июне сладкий перец

Сладкий, или как его еще называют болгарский перец – отличный овощ, который годится как на свежие салаты, так и на горячие блюда и в консервацию. Поэтому дачники всегда стараются собрать большой урожай с растения. Чтобы обеспечить большое плодородие перца, кроме правильного ухода, ему нужна правильная и своевременная подкормка.

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OBOZREVATEL поинтересовался, чем хорошо удобрять сладкий перец именно в июне. В этом месяце растение формирует завязь и начинает созревать, поэтому очень нуждается в подкормке, чтобы иметь ресурс на полноценное развитие будущих плодов.

Опытные огородники знают, что лучше всего перец растет в нейтральных почвах, обогащенных органическими удобрениями. Они, кроме прочего, делают землю более проницаемой для воздуха и воды, что очень важно для этого растения. Но без минеральных удобрений здесь тоже не обойтись. Перцы нужно подкармливать минералами от 2 до 4 раз в сезон, в зависимости от состояния почвы и самих кустов.

Ключевой является подкормка именно в момент, когда перец отцвел и начал завязываться. Чтобы приготовить соответствующее удобрение, нужно взять:

аммиачную селитру – 10 граммов;

суперфосфат – 25 граммов;

сернокислый калий – 25 граммов;

воду – 10 литров.

Все компоненты добавляют в воду и тщательно перемешивают. Получившуюся жидкость лучше всего вносить корневым методом, ведь такая концентрация минералов может оставить ожоги на листьях. Средством подливают кусты перца, а после этого сверху вносят чистую воду, чтобы удобрение проникло глубже в землю.

Следующую подкормку можно проводить уже через две недели. Но при этом важно учитывать состояние растения. Если перец хорошо выглядит и успешно развивается, добавлять больше удобрений не стоит – это может ему серьезно повредить.

Когда перец начнет плодоносить, его хорошо будет подкормить удобрением на основе древесной золы. Для его приготовления нужно взять:

сухую древесную золу – 2 стакана;

аммиачную селитру – 10 граммов;

воду – 10 литров.

Все ингредиенты тщательно смешивают и подливают полученным средством растение. В таком случае перец получит достаточно пищи для своих плодов, чтобы они росли мясистыми и сочными.

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