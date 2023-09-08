Урожай станет лучше: что нужно сделать с кустами смородины после сбора ягод

Осень – это сезон сбора урожая овощей, фруктов и ягод. Хозяева часто забывают о растении после сбора плодов, а это серьезная ошибка, которая приведет к негативным последствиям для саженца.

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В конце лета и в начале осени кусты смородины образуют цветочные почки, которые будут плодоносить в следующем году, поэтому нужно обеспечить растение всем, что улучшит его состояние. OBOZREVATEL поможет справиться с этим.

Обрезка

Чем гуще куст, тем меньше на нем ягод. Поэтому после сбора урожая необходимо обрезать веточки с самого низа, чтобы "омолодить" смородину и дать возможность новым ветвям расти и образовывать плоды. Также обрезка нижних ветвей обезопасит растение от некоторых болезней.

Обязательно избавьтесь от поврежденных и больных веток, они все равно уже не будут плодоносить. Лучше оставьте 4-5 молодых и крепких ветвей. Этого хватит для обильного урожая в следующем сезоне.

Подкормка и обработка

После обрезки необходимо внести удобрения, чтобы обогатить почву питательными веществами. Для этого вам понадобится карбид – это универсальное азотное удобрение, не окисляющее почву. Его можно использовать в качестве основной подкормки почвы перед посадкой разных растений.

Размешайте 300 г вещества в 10 литрах воды и для большего эффекта можете добавить 1% бордосского вещества. Опрыскайте кусты, чтобы защитить смородину от вредителей и болезней.

Если кусты растут у вас уже более трех лет, то следует подкармливать растение фосфорно-калийными веществами. Можете использовать суперфосфат. 2 столовых ложки растворите в горячей воде и добавьте одну столовую ложку сульфат калия. Вылейте смесь в ведро и разбавьте водой, чтобы емкость была полная.

Регулярный полив

Если погода сухая, под один куст черной смородины выливайте 3 ведра воды раз в три недели. А красную смородину достаточно поливать раз в месяц. Потому что она имеет более глубокую корневую систему.

Ранее OBOZREVATEL публиковал необычный способ подкормки смородины осенью, который поможет получить обильный урожай.

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