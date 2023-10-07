Урожай обречен: почему помидоры и кукурузу нельзя выращивать рядом

Опытные огородники знают, насколько важно соблюдать правила добрососедства. Это залог щедрого и качественного урожая. Часто огородники пытаются сажать вместе как можно больше разных овощей, чтобы с пользой использовать каждый квадратный метр на небольшой грядке.

Хотя некоторые растения являются хорошими компаньонами, важно знать, что не все культуры можно сгруппировать без негативных последствий. Почему помидоры и кукурузу нельзя выращивать рядом, рассказало издание House Digest.

Кукуруза – довольно неприхотливая культура, ее легко вырастить на грядке. Однако немногие знают, что сажать ее слишком близко к помидорам достаточно рискованно – это может привести к потере как урожая, так и времени.

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Дело в том, что помидоры и кукуруза имеют общих вредителей, которые могут уничтожить весь урожай. Если вы планируете выращивать обе эти продовольственные культуры на грядке, лучше разместить их как можно дальше, чтобы избежать серьезного разочарования.

Вредители и грибковые споры легко переместятся с помидоров на кукурузу – и наоборот.

На помидоры, как правило, охотятся томатные черви, также известные как хлопковые совки, и кукурузные черви (Helicoverpa zea). Эти черви настолько "эффективны" (в отрицательном смысле слова), что только один из них может уничтожить около четырех помидоров.

Если рядом есть кукуруза, вредители также начнут ее терроризировать. Черви питаются разными частями кукурузы, включая листья и колос. Кроме соблюдения правил добрососедства, специалисты советуют использовать пиретроидные инсектициды.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, рядом с какими культурами нельзя сажать огурцы.

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