Урожай малины будет очень обильным: что нужно знать о подкормке в июне

Как правило к середине июня сезон цветения малины подходит к концу и ягода начинает формировать завязь и созревать. В это время важно помочь растению правильной подкормкой и уходом, чтобы получить сочный, сладкий и крупный урожай.

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OBOZREVATEL собрал основные советы по уходу за малиной в период формирования ягод. Всего на это пойдет три шага.

Полив

Как и любая ягода, малина нуждается в большом количестве воды, чтобы набраться соком. Для этого ее нужно регулярно поливать, когда природных осадков растению не хватает. Полив лучше производить вечером, чтобы вода не испарилась под солнцем и глубже проникла в почву.

Защита

Ягоды малины любят разные насекомые, которые могут существенно повредить урожай. Поэтому важно своевременно обрабатывать кусты инсектицидами. Лучше отдавать предпочтение биопрепаратам, которые меньше влияют на сами плоды. В любом случае важно соблюдать указанные в инструкции сроки до момента, когда малина после обработки будет пригодна к употреблению в пищу.

Подкормка

Чтобы малина сформировала большие и сладкие ягоды, ей нужны калий и фосфор. Эти вещества содержатся в минеральном удобрении под названием гумат калия. Использовать его следует согласно инструкции на упаковке.

Если же куст начинает желтеть и увядать, это, вероятно, является признаком нехватки железа. В таком случае подкормить малину следует железным купоросом. Одной чайной ложки средства на 10 л воды будет достаточно. Вносить такое удобрение можно как методом полива под корень, так и через опрыскивание.

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