Как спасти вишни и черешни от скворцов: проверенные методы

Скворцы, воробьи, сойки и синички больше всего вредят плодовым деревьям – и речь не только о потере ягод. Птицы повреждают ветви и являются переносчиками паразитарных грибков.

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Особенно страдают от "налетов" вишни и черешни – птицы обожают насыщенные сочные плоды. OBOZREVATEL разбирался, как спасти эти ягоды от скворцов.

Установить специальные сетки

В садовых магазинах и супермаркетах продаются специальные сетки для защиты деревьев. Зеленый цвет способствует тому, что они слишком выделяются на фоне садового интерьера. Сетки абсолютно безопасны. Они не препятствуют ни формированию, ни созреванию плодов. В качестве "домашней" альтернативы можно использовать старый тюль.

Ароматический лайфхак

Птицы чувствительны к запахам. Опытные садоводы советуют опрыскать деревья одним из вариантов настойки. Есть три основных аромата, которые будут отпугивать скворцов:

чеснок;

сосна;

цитрус.

Недостаток этого метода – недолговечность. Аромат выветрится после первого же дождя, поэтому процедуру нужно будет повторить.

Звуковые эффекты

Птицы не любят резких звуков. Часто хозяева, чтобы отпугнуть скворцов от вишен и черешен, вешают на ветки следующие вещи:

полиэтиленовые пакеты;

новогоднюю мишуру;

яркую фольгу;

старые CD-диски;

детские игрушки-ветрячки.

Под воздействием ветра они будут создавать шумовые эффекты, которые отвадят птиц от дерева.

Кстати, эксперты рекомендуют сажать 2-3 саженца черешни рядом – так они будут опылять друг друга. А если вы до сих пор сомневаетесь, какой сорт черешни выбрать для богатого урожая, OBOZREVATEL подобрал топ-6 самых сладких видов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о ценах на черешни в начале сезона.

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