Урожай будет вдвое больше: как правильно ухаживать за яблонями осенью

Опытные дачники знают – на сборе урожая подготовка растений к зиме не заканчивается. Чтобы получить от деревьев, кустов и многолетних трав много плодов в новом сезоне, их нужно правильно ввести в холодный сезон.

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Касается это, в частности, яблонь. OBOZREVATEL собрал все советы садоводов, как готовить эти плодовые деревья к зиме, чтобы в следующем году они успешно восстановились и дали действительно большой урожай.

Снимайте все плоды

Чтобы дерево хорошо перезимовало, на его ветвях не должно оставаться никаких плодов. Поэтому снять нужно все яблоки, включая поврежденные и подгнившие. В таких плодах развиваются бактерии и грибы, которые могут перекинуться на дерево и нанести ему вред. Также следует аккуратно избавиться от всех поврежденных веток и побегов.

Готовьте почву возле дерева

Под яблоней не стоит оставлять хоть что-то, кроме ее собственной листвы. Причина та же – важно не дать развиться в лишних предметах вредным микроорганизмам и насекомым. А вот разрыхлить землю в приствольном круге будет весьма полезно. Для этого под деревом убирают все лишнее в радиусе 15-20 см от ствола и землю разрыхляют. Далее можно дать листьям свободно опадать на этот участок и убирать их так же, как в остальном саду.

Правильно поливайте яблони

Полностью прекращать полив сада после сбора урожая не нужно – все же растения все еще нуждаются в питании. Однако количество воды и частоту поливов следует сократить, чтобы не спровоцировать рост новых побегов. Просто проверяйте, не пересохла ли земля под яблоней и при необходимости вносите достаточное количество воды.

Позаботьтесь о подкормке

Осенняя подкормка помогает укрепить корневую систему растений, что важно для того, чтобы они успешно перезимовали. Яблони можно удобрять как органикой, так и минеральными удобрениями. Однако важно не переборщить с количеством питательных веществ, чтобы дерево не начало интенсивный рост – это очень опасно в преддверии зимы. Лучше внести меньше подпитки, чем переусердствовать. Компост или торф добавляют на этапе распушивания грунта вокруг ствола, минеральные удобрения вносят в соответствии с инструкцией.

Не забывайте о мульчировании

Мульча помогает удержать воду и питательные вещества в земле. Также она уберегает корни дерева от промерзания во время первых ночных заморозков и предотвращает рост сорняков. Чтобы хорошо замульчировать яблони, нужно в приствольном круге высыпать на подготовленную землю опилки, сено, измельченную кору, слой торфа или компоста. Можно также использовать с этой целью собственные опавшие листья дерева

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