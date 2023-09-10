Что делать с ботвой свеклы после сбора урожая: секреты огородников

После уборки и обработки урожая часто остается немало побочных продуктов. Но это только у неопытных огородников. Те, кто занимается выращиванием овощей уже давно, знают, что делать с остатками, чтобы получить от них дополнительную пользу.

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OBOZREVATEL поинтересовался секретами дачников, что делать с ботвой – прежде всего ботвой свеклы, но и других растений тоже? Как использовать ее для дела?

Зелёная часть корнеплода считается хорошим источником питательных веществ. Она сохраняет свои свойства, не только пока овощ молодой. Свекольная ботва годится для использования в кулинарии – для приготовления салатов, супов, овощных и мясных блюд. Морковная, к сожалению, все же довольно быстро стареет и становится жесткой.

Также зеленую часть можно смело отправлять в компостную яму. Зелень моркови и свеклы меньше переносит болезни и вредителей, в отличие от, например, картофельной, поэтому она насытит компост питательными веществами. Максимальную пользу от него можно извлечь через 1,5-2 года.

А еще зеленая часть моркови или свеклы станет хорошим органическим удобрением, если заложить ее в почву еще до наступления холодов. Для этого листья нужно измельчить, высыпать на грядки и перекопать, чтобы зелень оказалась в земле. Разложившись, оно насытит землю азотом, калием, магнием и другими веществами.

Ну и, наконец, свекольная зелень хорошо сработает, как мульча. Ею можно укрывать грядки с многолетними культурами или цветами на зиму. Измельчать ботву при этом не обязательно. Оно хорошо защитит землю от промерзания и пересыхания.

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